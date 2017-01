Gerbrands: "Nederland heeft zelf de Europese plaats verspeeld"

Toon Gerbrands gelooft niet in de plannen van de KNVB om de competitieopzet in de Eredivisie te veranderen. De algemeen directeur toont zich in gesprek met NU Sport dan ook kritisch.

Het niveau moet omhoog, want de Nederlandse clubs mogen sinds een paar jaar met vijf deelnemers Europa in, terwijl dat er vroeger zes waren. De KNVB wil daarom de strijd om de titel mogelijk laten beslissen via play-offs, of de Eredivisie inkrimpen van achttien tot zestien teams.



"Het is natuurlijk wel een punt van zorg, maar wij hebben zelf die plaats verspeeld", zegt Gerbrands. "Ik vind dat clubs dus eerst naar zichzelf moeten kijken. Als Nederlandse clubs goed genoeg waren geweest, dan hadden we genoeg punten gehad en was er geen discussie."