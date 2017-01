'Depay lijkt alsnog op weg naar Olympique Lyon'

Gaat Memphis Depay nou wel of niet naar Olympique Lyon? De Fransen willen de Nederlander graag overnemen van Manchester United, maar zo makkelijk lijkt dat niet te gaan. Of is dat toch slechts schijn?

De Engelsen zouden al twee keer een bod van tafel hebben geveegd. De Franse krant Le Parisien meent echter dat de club en de speler een akkoord naderen. Alleen over de vraagprijs wordt nog gesteggeld.

Eigenaar Jean-Michel Aulas: "We willen geen vijftien miljoen pond of meer betalen voor Depay. We blijven het wel proberen en zullen met een nieuw bod komen, in de hoop dat zij ook wat water bij de wijn doen."