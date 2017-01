"Ziyech moet, met zijn talent, altijd geselecteerd worden

"Het is heel teleurstellend voor die jongen", zegt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik heb veel onzin over Hakim gelezen. Het klopt niet dat hij niet goed in de groep ligt en het klopt ook niet dat hij een grote mond heeft. Wat er dan wel is? Dat moet je de bondscoach vragen."



"Ik vind persoonlijk dat iemand als Hakim met zijn talent, altijd geselecteerd dient te worden", vervolgt Amrabat. "Vervolgens is het aan de bondscoach of hij hem opstelt. Hij hoort er minimaal bij te zijn."