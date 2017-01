Karsdorp: "Ik weet dat er clubs zijn die interesse hebben"

"Als Feyenoord Champions League gaat spelen, is dat zeker een extra reden om te blijven, daar droomt iedere speler van", zegt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik ben nu vastgelegd tot 2020. Of ze dat verder verlengen? Daar kan ik niets over zeggen. Ik weet dat ze af en toe een gesprek hebben met mijn zaakwaarnemer. Maar waar dat over gaat, weet ik niet."



"Ik weet wel dat er clubs zijn geweest die in de winter bij mijn zaakwaarnemer hebben geïnformeerd, maar ik wil niets horen tot het echt concreet is. Blijkbaar is dat het nog niet, anders had ik het wel gehoord. Ik heb het prima naar mijn zin."