De Wijs: "Gek om ander tenue te dragen dan dat van PSV"

"In het begin waren er wat twijfels, want het was voor mij de eerste keer en ook gek om een ander shirt te dragen dan dat van PSV", zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond. "Daarna hebben we goede gesprekken gehad en wist ik dat dit de beste keuze voor mij is."



De 22-jarige verdediger kwam bij PSV niet in het stuk voor. De Wijs begon het seizoen nog als volwaardig lid van de eerste selectie, maar speelde amper. Hij moest het doen met minuten in Jong PSV, het tweede elftal.