ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Lionel Messi

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 17: Lionel Messi



Er gaat bijna geen dag voorbij of er wordt gesproken over Lionel Messi. De Argentijnse stervoetballer van FC Barcelona maakt doelpunt na doelpunt en hij wordt altijd vergeleken met zijn grote Portugese rivaal, Cristiano Ronaldo.



Pep Guardiola trainde hem bij FC Barcelona. Nu is hij oefenmeester van Manchester City. De Spanjaard zou zijn voormalige paradepaardje maar wat graag weer onder zijn hoede hebben. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat Manchester City maar liefst 113 (!) miljoen euro overheeft voor de voetballer. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Barcelona de speler ooit verkoopt, maar nooit geschoten is altijd mis.



Stelling: Lionel Messi moet zijn grenzen durven verleggen en vertrekken bij FC Barcelona.