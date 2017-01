Ajax tastte mis bij Ödegaard: "Hij koos voor de miljoenen"

Een tijdelijke overstap naar sc Heerenveen is niet wat Martin Ödegaard voor ogen had toen hij in 2015 tekende bij Real Madrid. Hij had beter moeten weten, vindt Erik Nevland.

De voormalige spits uit Noorwegen speelde ooit bij FC Groningen en ervoer hoe de geleidelijke weg hem een herkansing gaf in de Premier League bij Fulham. Als jong talent was zijn eerste poging in Engeland bij Manchester United op niets uitgelopen.



Hij hoopte dat Ödegaard daar lering uit zou trekken. "Ik heb het hem ook geadviseerd", zegt Nevland in Voetbal International. Hij weet dat Ajax twee jaar geleden een serieuze optie was. "Ajax heeft een goede opleiding en de kans op speeltijd in het eerste is er groter dan bij Real Madrid. In mijn ogen heeft Martin een keuze voor de miljoenen van Madrid gemaakt. Want als je eerlijk bent, weet je dat je daar nooit gaat spelen."