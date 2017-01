Met handboeiengebaar vroeg Elia aandacht voor rapformatie SFB

"Mijn vrienden worden genaaid, en niemand doet iets in Nederland", zo tekende De Volkskrant na afloop op uit de mond van de 29-jarige linksbuiten van Feyenoord. "Ik deed het voor mijn vrienden van rapformatie SFB. Drie ervan zitten in de gevangenis in Suriname. Ik hoop dat ze snel thuis zijn."



Volgens Elia is het drietal onschuldig. "Ze worden verdacht van seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Dat zou twee jaar geleden gebeurd zijn toen ze daar waren om op te treden. Toen ze laatst teruggingen naar Suriname voor een optreden werden ze opgepakt. Ik weet honderd procent zeker dat het bullshit is."



"Het is politiek, er is een nieuwe officier van justitie die wil scoren. Dat is althans mijn gevoel. Iemand heeft op een video 'SFB' geschreeuwd, op basis daarvan zitten ze vast. De moeder van het meisje heeft al gezegd dat het niet klopt. Die jongens moeten naar huis. Naar hun familie. Ik vind het onmenselijk. Ze worden genaaid. Niemand doet iets in Nederland, daarom moest ik aandacht vragen voor deze zaak."



Kritiek dat Elia zich te veel bezighoudt met zaken buiten het voetbal wuift hij weg. "Hé, voetbal is mijn prioriteit! Dit was geen aandacht trekken om het aandacht trekken. Dit is ernstig. Soms moet je opstaan en iets betekenen voor vrienden in nood. Het spel lag stil. Het beïnvloedt mijn voetballen verder totaal niet."