Cocu wil mogelijk vertrek tweetal opvangen: "Komen zeker in actie"

Phillip Cocu is niet van plan om berustend toe te kijken hoe zijn voorhoede afkalft. Luciano Narsingh is al weg, en Beto da Silva en Florian Jozefzoon zouden hem nog deze maand kunnen volgen.

Mochten die laatste twee spelers daadwerkelijk vertrekken, dan zullen zij vervangen moeten worden, vindt Cocu. "Dan komen we zeker in actie. Na Luciano Narsingh zijn we dan drie aanvallers kwijt en dat is te veel", benadrukt hij in gesprek met De Telegraaf.



Voor Jozefzoon bestaat naar verluidt voorzichtige interesse, terwijl Beto da Silva bijna rond zou zijn met het Braziliaanse Gremio. Cocu zal de Peruviaan niet tegenhouden. "Je hebt ook te maken met wat die jongen zelf wil. We hebben niks aan een speler als die met zijn hoofd ergens anders zit."