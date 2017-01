Jones vol vertrouwen over concurrentiestrijd met Vermeer

Al is die strijdlust ook zonder concurrentiestrijd aanwezig, benadrukt de Australische doelman in De Telegraaf. "Nu Kenneth bijna terug is, verandert dat niks aan de manier waarop ik mijn sport beleef. Ik geef altijd honderd procent", zo laat hij weten.



De discussies over zijn concurrentiestrijd met Vermeer zijn Jones niet ontgaan. "Ik zie het als een compliment dat het blijkbaar een discussiepunt is. Normaal zou dat niet zo zijn, want Kenneth was vorig seizoen Speler van het Jaar van Feyenoord. Als ik niet goed zou keepen, zou niemand het erover hebben. Het laat in mijn ogen zien dat ik goed bezig ben."



Liever dan op zijn persoonlijke concurrentiestrijd richt Jones zich op de titelrace. Feyenoord heeft zich in poleposition weten te manoeuvreren. "Na een fantastische eerste seizoenshelft is ons doel de titel. We hebben onszelf in een geweldige uitgangspositie gebracht en dat moeten we nu doorzetten. Maar niet alleen de titel is belangrijk, ook de beker is dat. Om de prijzen spelen is een nieuwe dimensie in mijn carrière. Het is geweldig om daar deel van uit te maken en een unieke kans voor ons allemaal."