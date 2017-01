Ajax-doelwit Deulofeu: de nieuwe Messi of de nieuwe Bojan?

Met Isaac Cuenca en Bojan Krkic pakte het niet uit zoals gewenst, maar Marc Overmars heeft goede hoop dat het derde aanvallende jeugdproduct van FC Barcelona wél kan gedijen in Amsterdam. Gerard Deulofeu staat volgens betrouwbare Engelse media in de belangstelling van Ajax. En dat is met name op basis van prestaties uit het verleden, zo laten cijfers zien.

Voornaam: Gerard

Achternaam: Deulofeu Lázaro

Nationaliteit: Spaanse

Geboortedatum: 13 maart 1994 (22 jaar oud)

Positie: aanvaller

Lengte: 1,79 meter





Debuteer als zeventienjarige aanvaller in de hoofdmacht van FC Barcelona en de eerste vergelijking met Lionel Messi dient zich gegarandeerd binnen een dag aan. Dat is precies wat er gebeurde toen Deulofeu in 2011 voor het eerst zijn opwachting maakte aan de zijde van de Argentijn. De voetbalwereld lag aan zijn voeten.



Bijna net zo onvermijdelijk is de twijfel die volgt op die loftuitingen. De media bogen zich over de zaak en vroegen zich af: Is Deulofeu de nieuwe Messi of de nieuwe Bojan? Afgaande op het traject dat de inmiddels 22-jarige dribbelaar vervolgens aflegde sluiten zijn kwaliteiten beter aan bij die laatste optie, Bojan dus. Het pad van Deulofeu toont opvallend veel gelijkenissen met dat van Bojan. Trefzeker in de jeugd, jong gedebuteerd, uitgeweken naar het buitenland. Inclusief belangstelling van AC Milan en Ajax.



Waar Bojan wel naar Milaan verhuisde, lijkt Deulofeu die stap over te slaan. De Milanezen weigeren immers te voldoen aan de eisen van Everton, waar de geboren Catalaan en enkelvoudig international van Spanje onder contract staat. Ronald Koeman en consorten zouden nu Ajax en Middlesbrough toestemming hebben gegeven om met een voorstel op de proppen te komen.



Het is niet de eerste keer dat Overmars een gooi doet naar de diensten van Deulofeu. In het verleden probeerde de directeur voetbalzaken hem al eens eerder naar Amsterdam te lokken. Destijds koos Deulofeu, eerst op huurbasis en vervolgens tegen een definitieve transfersom van vijf miljoen euro, voor Everton. Sindsdien heeft hij de uitstekende cijfers uit zijn jonge voetbaljaren niet meer kunnen evenaren. Nog niet bij benadering. Leg de beginjaren van Bojan en Deulofeu naast elkaar en de media lijken hun antwoord te hebben.



Deulofeu

Seizoen Club Wedstrijden Doelpunten 2010/11 Barcelona II 15 0 2011/12 Barcelona II

Barcelona 34

1 9

0 2012/13 Barcelona II

Barcelona 33

1 18

0 2013/14 Everton 25 3 2014/15 Sevilla 17 1 2015/16 Everton 26 2 2016/17 Everton 11 0 Totaal 163 33



Bojan





Seizoen Club Wedstrijden Doelpunten 2006/07 Barcelona II 22 10 2007/08 Barcelona 31 10 2008/09 Barcelona 23 2 2009/10 Barcelona 23 8 2010/11 Barcelona 27 6 2011/12 AS Roma 33 7 2012/13 AC Milan 19 3 2013/14 Ajax 24 4 Totaal 202 50