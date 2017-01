Inter wint na verlenging voor zevende keer op rij

In september speelde Internazionale onder leiding van Frank de Boer thuis nog gelijk tegen Bologna nadat de thuisclub in de laatste minuut een grote kans miste om de winst te pakken. Tijdens die competitiewedstrijd liet De Boer aanvaller Gabriel Barbosa debuteren. De aankoop van 35 miljoen maakte in zijn invalbeurt echter geen grote indruk, waarna De Boer hem links liet liggen. Diens opvolger Stefano Pioli liet de Braziliaan vervolgens ook slechts twee keer invallen. Dat resulteerde in nul doelpunten en één gele kaart. Dinsdagavond maakte 'Gabigol' dan eindelijk zijn basisdebuut.

1e helft

Waar Internazionale onder leiding van Pioli aan een sterke serie bezig is, was het spel in het eerste kwartier van de wedstrijd niet overtuigend. Het veredelde B-team maakte niet de indruk snel een einde te willen maken aan de aspiraties van Bologna. Echter maande de coach van Bologna, oud-vedette Roberto Donadoni zijn team in het eerste halfuur meerdere malen tot rust. Daardoor kwam er van beide partijen weinig initiatief, wat resulteerde in slechts één echte doelpoging in de eerste dertig minuten. Die kwam van de linkervoet van Barbosa. Het schot van buiten de zestien was echter zwak waardoor Da Costa eenvoudig redding kon brengen.



In de 34e minuut kregen de Nerazzurri een corner, opnieuw uitstekend uitgevoerd door Joao Mario. De mee opgekomen verdediger Jeison Murillo deed echter wat niemand verwachtte. Schuin van de elf meter schoot hij de bal met een perfecte omhaal prachtig in de rechterhoek van de keeper. Een prachtige 1-0 in een tot dan toe saaie wedstrijd.



Waar Bologna zonder enige paniek verder leek te gaan, kwam er toch al snel meer ruimte voor Internazionale. Op de rechterkant van het veld kreeg Joao Mario in de 39e de bal die hij vervolgens snel doorstak op Palacio. De Argentijn nam de bal goed mee en schoot hem netjes geplaatst langs de doelman van Bologna: 2-0. Daarmee leek het al voor rust een gedane zaak. Leek, want vier minuten na de goal van Palacio maakte Bologna een gelukkige treffer. Waar Internazionale het achterin sterk dicht hield, kreeg Dzemaili de kans om te schieten op de rand van de zestien. Zijn schot kaatste tegen Kondogbia waardoor doelman Carrizo kansloos was: 2-1.



2e helft

In de tweede helft ging het tempo bij beide ploegen wat omhoog. Dit resulteerde in een aantal kleine kansen met name aan de zijde van Internazionale. Eder, die in de eerste helft onzichtbaar was, zorgde voor het eerste echte gevaar door een geplaatst schot net langs de paal te schieten. Enkele minuten later kreeg ook Palacio een mogelijkheid, maar zijn schot werd goed weggeslagen door doelman Da Costa.



Joao Mario, al goed voor twee perfecte assists, kreeg de kans op de winnende treffer. Hij schoot de bal echter recht in de handen van de keeper. Vervolgens begon Bologna iets meer druk te zetten wat uiteindelijk resulteerde in een kans en een doelpunt. Godfred Donsah was de gelukkige. Een voorzet van Adam Masina ging over iedereen heen maar Donsah kwam nog net op tijd ingelopen om de bal in te koppen.



De 2-2 zou een verlenging betekenen. Internazionale wilde na de gelijkmaker snel de 3-2 forceren. Dat gebeurde met sterspeler Mauro Icardi, die vlak voor de tweede tegentreffer de wederom tegenvallende Barbosa verving. De eerste kans van de nummer 9 was meteen een 100 honderd kans. Echter kon de Argentijn de bal niet goed aannemen en verdween de bal daardoor meteen uit de zestien.



Aan het einde werd duidelijk wat coach Donadoni met zijn ploeg van plan was. Het signaal om rustig te spelen in de eerste helft, resulteerde erin dat Bologna in de slotfase nog genoeg energie over had. Dat resulteerde in een klein overwicht en meerdere kansen in het slot van de partij. Die kansen leverde aan beide zijde echter geen goals op en daarom kwam er een verlenging.



Verlenging

In de eerste helft van de verlenging maakte Bologna nog steeds een fittere indruk, maar kregen ze dit niet omgebogen in grote kansen. Dat lukte Inter wel. Invallers Icardi en Candreva maakten het verschil. Waar Icardi de bal hard voorgaf in plaats van op goal te schieten, kwam de bal via een verdediger van Bologna terecht bij Candreva. De ervaren Italiaan twijfelde niet en schoot de bal hard binnen. Wederom moest Bologna zich terugknokken van een achterstand om het duel te kunnen laten beslissen in strafschoppen.



In de tweede helft van de verlenging was de beste kans in de negende minuut voor Internazionale. Na een mooie pass van Icardi miste Joao Mario echter opnieuw. Daardoor bleef Bologna nog in de wedstrijd. De nummer vijftien uit de Serie A kwam echter niet verder dan de zestien meter van Internazionale. Daardoor was er van spanning nauwelijks sprake meer. Ondanks de vijf doelpunten werd het nooit een heel aantrekkelijke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer. Trainer Stefano Piolo zal er echter maling aan hebben. Onder zijn leiding won Internazinale nu al 7 maal op een rij. Aankomend weekend vliegt hij met zijn ploeg naar Sicilië waar Palermo wacht.



Opstelling Internazionale (4-2-3-1): Carrizo, D'Ambrosio, Murillo, Ansaldi, Gagliardini, Kondogbia, Barbosa (71' Candreva), Mario, Eder(94' Brozovic), Palacio (71' Icardi).



Opstelling Bologna (4-3-3): Costa, Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina, Donsah, Pulgar, Dzemaili (72' Nagy), Di Francesco, Destro (78' Okwonkwo), Rizzo (60'Mounier).



Doelpunten: 34' Murilo (1-0), 39' Palacio (2-0), 43' Dzemaili (2-1), 73' Donsah (2-2), 98' Candreva (3-2)



Gele kaarten: Donsah, Di Francesco (Bologna), D'Ambrosio, Medel, Candreva (Inter)