Van Gaal wees Valencia af, maar nuanceert pensioenberichten

De berichten over zijn pensioen zijn voorbarig, vertelt de ervaren oefenmeester in gesprek met Cadenaser. "Ik kreeg een award en toen heb ik gezegd dat ik misschien met pensioen ga. De Nederlandse media lichten dat heel erg uit, maar het is voor mij op dit moment nog niet de tijd om dat te beslissen. De kans dat ik stop is groot, maar het is nog niet definitief."



Voorlopig trekt Van Gaal zich terug in de luwte. "Ik neem pas een beslissing na mijn sabbatical in juni of juli. Het hangt ook af van de aanbiedingen die ik krijg", aldus de trainer, die geen trek had in een dienstverband bij Valencia. "Ik heb ze gezegd dat ik op dit moment geen interesse heb, maar dat kan volgend jaar anders zijn."