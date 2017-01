Schöne: "Ga niet opeens een betweterige mentor spelen"

Op zijn eigen manier, zo bendrukt hij in gesprek met Voetbal International. "Ik ga niet opeens een betweterige mentor spelen, dat vind ik helemaal niks", laat hij weten. "Hou op zeg, die spelers die dan opeens met stemverheffing praten, omdat ze zogenaamd meer hebben meegemaakt. Dat soort gedrag heb ik altijd verafschuwd, je moet vooral jezelf blijven."



Schöne voelt zich als een van de weinige ervaren krachten in de kleedkamer van Ajax niet eenzaam. "We kunnen heel moeilijk doen over de nieuwe talenten, dat ze mondiger zijn en direct al maniertjes hebben, maar daar heb ik niet zoveel problemen mee. Zolang het voetbal maar leidend is."

Daarin ligt ook een taak weggelegd voor de Deense routinier. "Ik probeer daarbij ook gewoon te helpen. Sommige talenten trainen vrij in hun hoofd, maar een paar dagen later in de wedstrijd zie ik er dan weinig van terug. Daar probeer ik het dan met jonge spelers over te hebben. Net zoals de manier van voetballen als het even tegenzit. Het is een logische reactie om je als speler even te verstoppen als het niet loopt, maar dat moet je juist niet doen. Hoe meer ballen je krijgt, hoe sneller je weer in de wedstrijd zit. Dat soort dingen, daar ben ik wel met wat spelers mee bezig. Maar alles wel op een ontspannen manier, zeker niet als oude man die het allemaal nog een keertje uitlegt."