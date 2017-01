"Bij Feyenoord noemen ze Jörgensen de VIP"

Hoewel hij meer dan prima cijfers kan overleggen heeft Nicolai Jörgensen nog niet de heldenstatus van voorgangers John Guidetti en Graziano Pellè bereikt. In Rotterdam kan hij nog rustig over straat.

Dat heeft onder meer met zijn persoonlijkheid te maken, denkt clubwatcher Martijn Krabbendam. "Hij is echt een ingetogen jongen. Je hebt niet het idee dat daar de topscorer van Feyenoord staat", zo liet hij FOX Sports weten. "Binnen de selectie van Feyenoord noemen ze hem de VIP. Hij is daar erg belangrijk."



Met twaalf doelpunten gaan Jörgensen aan kop in het topscorersklassement van de Eredivisie. Op de gedeelde tweede plaats volgen Enes Ünal en Wout Weghorst met ieder tien doelpunten.