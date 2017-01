Het ballenmeisje: Nives Celzijus

Of eigenlijk Nives Zeljković. Onder die naam werd ze op 18 december 1981 in de Kroatische hoofdstad Zagreb geboren. In voetballand is ze bekend als partner van Dino Drpic, voormalig international van Kroatië en ex-speler van onder andere Dinamo Zagreb, Karlsruher SC en AEK Athene. In 2014 spatte het huwelijk echter na negen jaar uit elkaar.



Al weerhoudt dat Celzijus niet van haar mediaoptredens. Zo is ze in eigen land bekend als model en zangeres en is ze in Duitsland juist populair als columniste van de Duitse boulevardkrant Bild. In 2014 haalde ze nog het nieuws door haar WK-hitje Take me to Brasil, waarin ze in een rode bikini gebodypaint door de straat paradeert. De teksten zijn met 'I'm so horny / I want your money' en 'I want to drive an expensive car / and marry a big star / like Sylvie van der Vaart' niet hoogstaand.



Celzijus is overigens het product van het oude Joegoslavië. Vader Spaso Čanković is een Bosniër en werkt als schrijver in Slovenië. Moeder Mira is een etnische Servische. Net na haar geboorte scheidden haar ouders echter. Vanwege de oorlog in voormalig Joegoslavië moest ze een schuilnaam aannemen en leefde ze zelfs enkele jaren in Belgrado.



Nadat de rust op de Balkan was wedergekeerd, keerde ze terug naar Zagreb. Daar brak ze in 1999 door met het hitje Na koljena. Datzelfde jaar bracht ze haar eerste album uit, Cura Moderna. Inmiddels was ze ook als model erg succesvol. Ze verscheen in diverse bladen met als hoogtepunten naaktreportages in de Kroatische en Servische edities van Playboy in 2004 en 2009.



In 2008 bracht ze ook een veelbesproken biografie, getiteld Gola istina, uit. Daarin verklaarde ze dat haar vader haar mishandelde. Op 22 januari 2009 haalde ze opnieuw voorpaginanieuws. In de Servische RTV Pinkshow Ami G Show vertelde ze dat ze met haar man Dino sex had gehad in een leeg Stadion Maksimir, waar Dinamo Zagreb haar thuisduels afwerkt. Of het verhaal klopt, is nooit feitelijk bewezen.



Met Dino heeft ze twee kinderen, Leon en Taiša. Tijdens zijn periode in Karlsruhe kregen Celzijus en Drpic al de bijnaam 'de David en Victoria Beckham van Baden'. Bij onze oosterburen werd ze in 2009 ook uitgeroepen tot Miss Bundesliga, of de heetste spelersvrouw van de Duitse voetbalcompetitie.



Vanaf 2009 is ze overigens weer regelmatig in de hitlijsten te vinden. Dertien keer haalde ze in thuisland Kroatië de nationale top 40, inclusief samenwerkingen met Klapa Sveti Florijan ('Biondina') en de Tarapana Band ('Tebi u inat'). Haar laatste hit in eigen land was Mamurluk. Internationaal bracht ze net voor de jaarwisseling nog Kukulele uit.



Ook op social media doet ze haar best. Op Instagram heeft ze ruim 126.000 volgers, op Facebook bijna 40.000 likes en op Twitter ruim 4.000 volgers. Het meest fanatiek is ze op Snapchat, waar diverse gewaagde foto's door haar worden verspreid. Houd Celzijus dus in de gaten!