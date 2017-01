Feyenoord gaat door met Makaay en Wouters

Beide oud-internationals hebben hun aflopende contract bij de Rotterdammers met een jaar verlengd tot medio 2018. Wouters is bezig aan zijn tweede seizoen als assistent van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst. Daarnaast is de 56-jarige Utrechter trainer van Feyenoord 2. Die functie vervult hij samen met de 41-jarige Makaay, die bij het eerste elftal wordt ingezet als spitsentrainer en analist.





Nieuws | Jan Wouters en Roy Makaay behoren ook volgend seizoen tot de technische staf van Feyenoord 1. https://t.co/2joxvNUeA9 — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 18 januari 2017

"Ik ben trots dat ik bij deze club werk en dat ik dat ook de komende anderhalf jaar blijf doen", zegt Wouters in een eerste reactie op de clubwebsite. "Het is erg prettig werken met deze trainersstaf, waarmee we iets moois aan het bouwen zijn. Dat ging in het eerste seizoen met vallen en opstaan, maar zeker na de bekerwinst is bij iedereen het besef gegroeid dat er nog veel meer in zit. We willen de ingeslagen koers graag voortzetten en in dat opzicht is het fijn dat we als staf langer bij elkaar blijven.""Toen ik hoorde dat zowel de club als hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst graag wilde dat ik mijn contract zou verlengen, hoefde ik niet lang na te denken", reageert Makaay op het clubmedium. "Ik heb het erg naar mijn zin in mijn huidige rol. Met name de diversiteit spreekt me aan. Met de aanvallers van Feyenoord 1 werk ik heel gericht naar wedstrijden toe, terwijl ik me met de aanvallers van de Academy wat meer focus op de algemene vaardigheden.""Daarnaast heb ik het naar mijn zin als coach van Feyenoord 2 en analyseer ik regelmatig de komende tegenstander van het eerste. Dat doe ik in een heel leuk team, waarin we allemaal hard werken om de spelers én onszelf iedere dag weer te verbeteren." Technisch directeur Martin van Geel is tevreden met de contractverlengingen. "We zijn blij dat we er met Jan en Roy na enkele prettige gesprekken snel uit zijn gekomen. We hebben veel vertrouwen in de huidige technische staf en het is goed voor de club dat de samenwerking op deze manier wordt gecontinueerd."