Jeffrey van As nieuwe Manager Voetbalzaken ADO Den Haag

De 44-jarige Brabander gaat zich onder meer gaan bezig houden met (de scouting van) het eerste elftal, het tweede team en ook de jeugd van ADO Den Haag. Als voetballer was hij van 2002 tot 2004 twee jaar voor ADO Den Haag actief. Een periode waarin hij kampioen werd van de Eerste Divisie en zestig officiële wedstrijden afwerkte. Voor die tjd verdedigde hij de clubkleuren van MVV en NAC.







In Breda was hij van 2010 tot 2014 technisch directeur. Ook was Van As in 2006 hoofdscout van ADO Den Haag. Hij is in Den Haag de opvolger van John Metgod, die na een jaar aan de kant werd geschoven als technisch manager. Metgod op zijn beurt had de functie overgenomen van Rob Meppelink.



Een van de eerste punten waar Van As aan mag gaan werken, is een mogelijk contract van Adel Tamata. De clubloze vleugelverdediger is deze week op proef in het Kyocera Stadion. Vorige week besloot hij niet in te gaan op een aanbieding van VVV-Venlo. Eerder speelde Tamata voor PSV, Roda JC (huurbasis) en FC Groningen.