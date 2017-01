'Lahm en Xabi Alonso nemen afscheid als betaald voetballers'

Dat meldt Bild. Beide spelers zouden dat eind vorig jaar kenbaar hebben gemaakt bij hun club FC Bayern München. Het contract van de 33-jarige Lahm loopt nog tot medio 2018. De aanvoerder zou desondanks een jaar voor afloop van zijn contract als speler al willen overstappen naar een bestuurdersfunctie, die hem in het vooruitzicht is gesteld.



De positie van sportief directeur is vacant, nadat Matthias Sammer afgelopen zomer uit eigen beweging afscheid nam van Bayern. Alonso heeft in Beieren nog een contract tot 30 juni van dit jaar, maar hij wil die overeenkomst niet verlengen en eveneens stoppen. De clubleiding hoopt de 35-jarige Spanjaard, die een belangrijke rol vervult in het elftal van trainer Carlo Ancelotti, nog van gedachte te laten veranderen.



FC Bayern München haalde ook al twee versterkingen voor het volgende seizoen. Van TSG 1899 Hoffenheim worden de 21-jarige centrale verdediger Niklas Süle en de 26-jarige middenvelder Sebastian Rudy overgenomen.