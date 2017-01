'Touré gaat niet in op megabod uit China'

De honger in China is nog niet verzadigd. Yaya Touré zou de volgende ster moeten zijn die in het immense Aziatische land actief zou moeten zijn.

Maar de overgang van de middenvelder van Manchester City is afgeketst, meldt Sky Sports. Het 33-jarige krachtmens heeft geen interesse in een overgang naar China. Sinds afgelopen zomer zouden er diverse aanbiedingen bij de Ivoriaanse international zijn binnengekomen.



Touré legde alle voorstellen echter naast zich neer. Hij had naar verluidt een weeksalaris van ongeveer 590.000 tot 490.000 euro kunnen verdienen. Diverse andere grote spelers maakten de afgelopen weken wel de stap naar China. Oscar, Carlos Tevez en Hulk zijn hun geluk gaan beproeven in de Chinese Super League.