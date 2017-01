Eredivisie gaat als eerste in wereld van start met E-divisie

Binnen de E-Divisie gaan eSporters van de 18 Eredivisieclubs virtueel strijden om het kampioenschap in FIFA 17 Ultimate Team. De E-Divisie, wereldwijd een van de eerste officiële eSports-competities voor FIFA-gamers, start op 6 februari. Via Twitch, YouTube en FOX Sports kunnen fans en liefhebbers de wedstrijden van hun favoriete club of gamer gaan volgen.



De E-Divisie is een initiatief van de Eredivisie CV en wordt gelanceerd in samenwerking met alle 18 Eredivisieclubs, EA SPORTS™ en Endemol Shine Nederland. Voor de Eredivisie en de Eredivisieclubs is de E-Divisie een uniek platform om jongeren te bereiken en de betrokkenheid van bestaande fans bij hun club te vergroten, meldt het officiële persbericht.



"Binnen de Eredivisie zijn we al enige tijd bezig om een officiële eSports-competitie in Nederland op te zetten", vertelt Alex Tielbeke, directeur van de Eredivisie CV, in dezelfde tekst. "We zijn verheugd dat we dit nu samen met de clubs, EA SPORTS en Endemol kunnen organiseren."



"De E-Divisie zien wij als een uitbreiding op het bestaande voetbalaanbod, waarbij we ons nog meer toe kunnen leggen op jongeren. Voor de clubs is het een mooi platform om de betrokkenheid van fans te vergroten en gezamenlijk nieuwe content te creëren. Daarnaast zal de E-Divisie op termijn gaan zorgen voor een nog mooiere beleving van Eredivisie voetbal in stadions."



Aftrap op 6 februari



Wereldwijd uniek aan de structuur van de E-Divisie is dat alle eSporters officieel verbonden zijn aan de 18 Eredivisieclubs. Dit voetbalseizoen zijn de Eredivisieclubs een zoektocht gestart naar een eSporter, die hun club gaat vertegenwoordigen in de E-Divisie. Over ruim drie weken mogen zij zich voor het eerst gaan bewijzen: op maandag 6 februari vindt de officiële aftrap van de E-Divisie plaats.



Europese kampioenschap



Na 17 speelrondes wordt binnen de FIFA 17-spelmodus Ultimate Team duidelijk welke club en gamer zich de eerste landskampioen van de E-Divisie mag noemen. De Nederlandse kampioen wint de felbegeerde kampioenschaal en wordt namens de E-Divisie afgevaardigd voor de EA SPORTS FIFA 17 Ultimate Team™ Championship Series.



Daar gaat de landskampioen het in Europees verband opnemen tegen de beste FIFA 17 Ultimate Team-gamers uit Frankrijk en andere landen. Bij winst stroomt de E-Divisie kampioen door naar het wereldkampioenschap, waar hij of zij zich kan meten met de beste FIFA 17 Ultimate Team-gamers in de wereld. Alle ontwikkelingen binnen de E-Divisie zijn te volgen op www.e-divisie.nl.