Manchester United grijpt in om terrorisme te bestrijden

Als eerste club in de wereld heeft Manchester United een eigen fulltime manager terrorismebestrijding aangesteld. De benoeming hangt samen met de extra veiligheidsmaatregelen die op wedstrijddagen rond Old Trafford worden genomen.

De functie zal worden vervuld door een voormalig inspecteur van een speciale politiedienst van de regio Manchester, laat de club weten aan de BBC. Deze bewuste persoon moet onder meer de routinematige checks van voertuigen en het fouilleren van supporters in goede banen leiden.





Manchester United to employ full-time counter terrorism manager https://t.co/1BQEv9DteE — Man United Latest (@LatestManUtd) 18 januari 2017

Op 15 mei 2016 werd de competitiewedstrijd tegen Bournemouth kort voor de aftrap afgelast na de vondst van een verdacht pakketje. Hoewel het achteraf om een namaak-explosief bleek te gaan, moest wel een deel van Old Trafford ontruimd worden. Drie dagen later werd het duel ingehaald.Manchester United is de eerste Engelse sportclub die zelf een specialist op het gebied van terrorismebestrijding in dienst neemt. Vorig jaar gingen meerdere sportduels vanwege dreiging niet door. Zo werd de oefeninterland Duitsland - Nederland in Hannover op het laatste moment ook geannuleerd.