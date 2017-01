Slowaakse Playmate toont haar AC Milan-passie

Het Slowaakse model alias Playmate kan nu eindelijk het shirt van haar favoriete club met trots dragen. Op haar Instagram-account zien we ook dat ze dit met volle gloren doet. Zelfs tijdens haar bezoek afgelopen maand aan Camp Nou in Barcelona droeg ze het shirt van de Italiaanse topclub.



Stetiarova kende haar topjaar overigens in 2014. Toen werd ze verkozen tot Miss World Bikini, Beste Figure Of The World en Miss European Bikini.





