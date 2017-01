Arjen Robben voelt zich zo oud als hij zichzelf voelt

Maandag viert de Bedummer ook nog zijn 33e verjaardag. Reden voor een dubbel feestje. De vleugelaanvaller maakt zich nog niet druk over het naderende einde van zijn loopbaan, vertelde hij woensdag op de website van zijn club. "Je bent zo oud als je je voelt en ik voel me goed."



"Ik leg me zelf geen extra druk op vanwege mijn leeftijd. Natuurlijk weet ik dat ik richting het einde van mijn loopbaan ga, maar ik heb nog een aantal jaren voor de boeg en daar zal ik van gaan genieten," vertelt de aanvoerder van Oranje.





"Ich schaue nicht so aufs Alter. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und im Moment fühle ich mich gut." @ArjenRobben #packmas pic.twitter.com/Rsm2WtqCmT — FC Bayern München (@FCBayern) 18 januari 2017

FC Bayern München hervat vrijdag de competitie met een bezoek aan SC Freiburg. "We kijken er echt naar uit. Trainen is leuk, maar uiteindelijk willen we allemaal spelen. Alles is positief, dus laat het maar beginnen."De Duitse topclub doet dit seizoen nog op alle drie fronten mee. De komende maanden moeten er prijzen gepakt gaan worden in de Bundesliga, DFB-Pokal en Bundesliga. "Dat is zeker wat we zullen proberen. We hebben de kans om dat te doen met onze superselectie."