'Liverpool hoopt herstelde Berardi te strikken'

Liverpool wil zich in aanvallend opzicht één keer versterken in de winterse transferwindow. Het hoofddoelwit daarbij vormt Domenico Berardi.

Volgens The Liverpool Echo houden The Reds de verrichtingen van de 22-jarige Italiaan nauwlettend in de gaten houdt. De aanvaller van Sassuolo keerde onlangs terug na een afwezigheid van vier maanden vanwege een zware knieblessure. In de voorgaande jaren was Berardi altijd goed voor een karrenvracht aan doelpunten.



Op Anfield moet hij gaan concurreren met Sadio Mané. De aanvaller bevindt zich nu met Senegal op de Afrika Cup in Gabon.