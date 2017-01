Ajax ziet Nouri door dubbele handbreuk wegvallen

Ajax kan voorlopig niet beschikken over Abdelhak Nouri. De 19-jarige middenvelder heeft dinsdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid Onder 23 twee middenhandsbeentjes gebroken.

De komende week is Nouri sowieso niet inzetbaar. De Nederlandse jeugdinternational liep de kwetsuur op door een val op zijn rechterhand. Daardoor moest hij voortijdig naar de kant en zag hij dat het harde duel in de Spaanse hoofdstad in 3-3 eindigde.





Normaliter mist Nouri zondag het uitduel van Ajax met FC Utrecht (12.30 uur) en de wedstrijd van Jong Ajax maandag om 20.00 uur in eigen huis tegen Almere City.