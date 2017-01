FC Twente wil van kwartet spelers af en gaat met drietal verlengen

Jari Oosterwijk en Richard en Frederik Jensen zijn de gelukkigen. De Finse broers Richard (20) en Fredrik Jensen (19) zullen hun handtekening gaan zetten onder een contract tot medio 2020. Fredrik Jensen maakte dit seizoen al negen keer zijn opwachting in het eerste elftal. Centrale verdediger Richard behoort tot de selectie van Jong Finland en speelt in Jong FC Twente. Ze kwamen in 2012 en 2013 over uit de jeugdopleiding van HJK Helsinki.



Ook centrumspits Oosterwijk (21) zet zijn handtekening onder een verbintenis die hem nog drieënhalfjaar in Enschede houdt. "We zitten in de afrondende fase en dat is een goede zaak. Deze jonge talenten houden we er in de toekomst graag bij", licht Jan van Halst tegenover Voetbal International toe.



Nieuwe koers



De contactverlengingen passen in de koers die de club heeft ingezet met jonge, zelf opgeleide spelers. Eind vorig jaar tekenden Peet Bijen en Jeroen van der Lely al voor meerdere jaren bij. Ook met Jelle van der Heyden wordt op korter termijn een akkoord verwacht. Hij is nagenoeg rond met de club, meldt TC/Tubantia.



Vier spelers moeten nog vertrekken. Kyle Ebecilio en Torgeir Børven zijn al teruggeplaatst naar Jong FC Twente. De bankzitters Tim Hölscher (21) en Georgios Katsikas (26) mogen op huurbasis naar een club waar ze uitzicht hebben op meer speeltijd. Voor de Griekse centrale verdediger Katsikas, die over een aflopend contract beschikt, sluimert interesse uit België.