Video: Moldaviër scoort met beauty in oefeninterland

Een beauty. Zo kunnen we de treffer van Andrei Cojocari met recht noemen.

De international van Moldavië zorgde dinsdag met een prachtige uithaal voor de 1-1 gelijkmaker in de oefeninterland tegen Qatar. In de 24e minuut nam hij de bal uit een corner in één keer op zijn pantoffel. BAM!



Alleen blijft het jammer dat weinig mensen op de tribune het doelpunt met eigen ogen zagen.