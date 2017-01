Training krijgen van Tom Beugelsdijk? Dat kan!

“ Ik denk dat het hartstikke gaaf gaat worden”

Dat doet de 26-jarige centrale verdediger van ADO Den Haag in samenwerking met de Haagse amateurclub VUC. Op de velden van de Tweedeklasser staan twaalf trainingen plus een inhaaltraining op het programma. "Mist een kind een training door ziekte of vakantie, is dat geen probleem. Of wil een kind later aansluiten? Dan kan hij of zij dat extra moment ook mooi aangrijpen", vertelt Beugelsdijk. Vijf ervaren jeugdtrainers verzorgen de trainingen. "Zij hebben jarenlang ervaring op voetbalscholen en kunnen de kinderen echt beter maken."



"Ik loop daar zelf tussen, doe mee met oefeningen en geef mijn eigen tips. Kinderen hoeven niet altijd de beste te zijn om het te redden. Dat kan ik goed overbrengen, omdat het bij mij ook zo was. Niet iedereen wordt als Cristiano Ronaldo geboren. Alles gaat niet vanzelf. Met een enorme drive kun je ver komen. Maar we kijken ook verder."



Adviezen

"Ik wil ook adviezen geven over eten, met druk omgaan of respect hebben richting je trainer, je ouders en medespelers. Adviezen buiten het veld zijn allemaal net zo belangrijk als het spelletje zelf." Beugelsdijk is elke vrijdag aanwezig. "Het moet heel gek lopen, wil ik er niet bij zijn. Dan moet ik verplichtingen bij ADO Den Haag hebben, waar ik niet onderuit kan."



Hij is razendenthousiast. "Ik denk dat het hartstikke gaaf gaat worden. Ik heb er onwijs veel zin in." De trainingen bij VUC starten op vrijdag 27 januari en vinden daarna twaalf weken op rij plaats tussen 17 uur en 18 uur. Bij voldoende aanmeldingen plakt Beugelsdijk er van 18 tot 19 uur nog een uur aan vast. Inschrijving is mogelijk voor jongens en meisjes van 8 tot 16 jaar ongeacht niveau.



Er is plaats voor maximaal honderd kinderen. Kinderen, die tijdens de Krokusvakantie eind februari een keer willen meetrainen, zijn ook welkom. "Ben je op vakantie in Scheveningen of Kijkduin die week, kun je mooi op vrijdag met ons meedoen." Inschrijven kan op inschrijven@tombeugelsdijk.nl.