Ajacied Ziyech schietgraagste speler in de Eredivisie

Hakim Ziyech schiet het vaakst op doel in de Eredivisie. Dat blijkt als we alle spelers in de hoogste klasse van onze voetbalcompetitie naast elkaar leggen.

De zomeraanwinst van Ajax legde in de eerste achttien wedstrijden van het seizoen liefst tachtig keer aan voor een poging, is te lezen in de cijfers van partner OPTA. Geblokkeerde schoten zijn niet meegeteld. Schoten op, naast of over het doel uiteraard wel. Zeven pogingen resulteerden in een doelpunt.



Ziyech wordt gevolgd door Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV waagde dit seizoen tot dusver zeventig keer een schotpoging. Op de derde plaats gevolgd door Nicolai Jörgensen. Al doet de Eredivisietopscorer dit wel het meest efficiënt. De aanvalsleider van Feyenoord maakt twaalf doelpunten uit zijn 64 schoten.



De Top 10 Eredivisie

Klassering Naam Club Aantal schoten