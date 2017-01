Robben: “Dan verliezen we een goede trainer”

Arjen Robben, die bij Bayern München en het Nederlands elftal met Van Gaal samenwerkte, hoopt dat de trainer niet stopt. “Als het klopt dat hij stopt met trainen, dan verliezen we een goede trainer en een grote persoonlijkheid binnen het voetbal", zegt Robben op een persconferentie. “Maar ik weet niet zeker of het wel zo is.”



“Ik heb het gelezen, maar het staat nog niet vast. Hij was voor mij een reden om naar Bayern te komen en dat heeft perfect uitgepakt. Ook het WK met Oranje in 2014 was een supertoernooi, waar we tegen alle verwachtingen in derde zijn geworden.”