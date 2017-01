Heerlijke 'Twitter-fittie' tussen Marseille en Lyon

Olympique Marseille presenteerde woensdag Morgan Amalfitano als winterse versterking. De middenvelder komt over van Lille. Het was voor de club uit Marseille een reden om #MorganEstOlympien in het leven te roepen. Het leidde tot een reactie vanuit Lyon.

Volgens Olympique Lyonnais is er maar één Morgan en dat is Alex Morgan, een Amerikaanse schone uit het vrouwenelftal van de Franse club. De club stuurde dit naar het Twitter-account van Olympique Marseille, dat weer reageerde met de scherpe opmerking dat er maar één Olympique is.