Van Basten wil shoot-outs invoeren en buitenspel afschaffen

Marco van Basten hoopt een aantal veranderingen tot te passen in het hedendaagse voetbal. De oud-topspeler is sinds september in dienst bij de FIFA en is verantwoordelijk voor de technische ontwikkelingen op het voetbalveld.

"We moeten altijd blijven kijken hoe we het voetbal kunnen verbeteren om het spel eerlijker, dynamischer en interessanter te maken", zegt Van Basten tegenover BILD. “Ik ben bang dat veel mensen tegen het afschaffen van buitenspel zijn, maar voetbal lijkt nu soms net handbal: negen spelers plus een keeper schermen het doel af."



Maar dat is niet alles. Penalty’s moeten verdwijnen en een winnaar van een wedstrijd moet beslist worden op basis van shoot-outs, zoals in het hockey. "De speler begint op 25 meter en heeft dan acht seconden om te scoren”, zegt hij. “Het is spectaculair voor fans én spelers." Ook wil Van Basten ondermeer een tijdstraf invoeren in plaats van een gele kaart en meer wisselmogelijkheden tijdens een verlenging.