PSG en China hebben pech: “Ben gelukkig hier”

Christian Benteke heeft aan belangstelling geen gebrek. Althans, dat schrijven de Engelse kranten. De Belgische spits van Crystal Palace zou in de belangstelling staan van Paris Saint-Germain, maar zou ook een megacontract in China kunnen tekenen.

“Er is geen sprake van een vertrek”, zegt de Belg in gesprek met The Daily Mail. “Ik ben hier gelukkig en ik wil de ploeg helpen om in de competitie te klimmen. Ik moet lachen om de speculaties, die er al zijn sinds ik in Engeland speel. Er wordt nu al twee of drie jaar op rij geschreven dat ik zou vertrekken.” Benteke speelde de afgelopen vier jaar voor drie verschillende clubs.