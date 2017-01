'Manchester United licht optie in contract Ibrahimovic'

Zlatan Ibrahimovic weet na Italië, Spanje en Frankrijk ook de imponeren in Engeland. De spits maakte afgelopen zomer van overstap van Paris Saint-Germain naar Manchester United en scoorde al veertien doelpunten in twintig competitiewedstrijden. De clubleiding van Manchester United is ook zeer te spreken over de zelfverzekerde Zweed.