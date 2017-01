ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Gregory van der Wiel

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfergesprek van de Dag.

Aflevering 18: Gregory van der Wiel



Fenerbahce versterkte zich afgelopen zomer met Gregory van der Wiel. De Nederlandse verdediger kwam transfervrij over van Paris Saint-Germain en werd als een held binnengehaald bij de Turkse club. Ook Van der Wiel was blij met de overstap: “Ik ben bij de beste club van Turkije binnengekomen. Fenerbahce is een ploeg vol met winnaars en kampioenen. Hier heb ik de mogelijkheid om prijzen te winnen.”



Het winnen van prijzen zal Van der Wiel alleen niet gaan lukken bij de Turkse club. De verdediger begon als basisspeler, maar werd half december door trainer Dick Advocaat uit de selectie gezet en mocht direct op zoek naar een nieuwe club. Lange tijd leek de 28-jarige Amsterdammer te gaan tekenen bij Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. Tot een akkoord kwam het alleen (nog) niet en verschillende Premier League-clubs, zoals Hull City, meldden zich voor hem. Nog altijd is het niet bekend waar de oud-speler van Ajax zijn carrière vervolgt.



Stelling: Het is voor Van der Wiel te vroeg om al te gaan cashen in het Midden-Oosten