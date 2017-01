Feyenoord moet uitstekende ex-keeper verschalken

De gevreesde deelname van Karim El Ahmadi aan de Afrika Cup lijkt Feyenoord weinig pijn te gaan doen. De lastige uitwedstrijd bij het stugge Roda JC werd zondag keurig gewonnen, terwijl op maandag El Ahmadi met Marokko op zijn beurt met 1-0 van Congo verloor. Een versnelde terugkeer van de 31-jarige middenvelder is mogelijk nabij, maar tegen Willem II heeft de ploeg daar nog weinig aan. In Kerkrade toonde Tony Vilhena zich op El Ahmadi’s positie een prima vervanger, terwijl alle dragende spelers deden wat ze moesten doen. Brad Jones en Eric Botteghin heersten in de verdediging, Dirk Kuyt zette Feyenoord al weer voor de vierde keer dit seizoen op voorsprong en Nicolai Jørgensen gaf weer een assist en is nu – na 18 speelrondes - zowel topscorer (12 goals) als assistkoning (8) van de Eredivisie.



Omdat ook Ajax, PSV, sc Heerenveen en AZ hun wedstrijden wonnen, is de situatie aan de top van de Eredivisie precies gelijk aan die rond de jaarwisseling. En dus is Feyenoord – zo wordt er gedacht in Rotterdam – weer één wedstrijd dichter bij de Coolsingel. De voorsprong op PSV (acht punten) en Ajax (acht punten) is nog steeds ruim en lijkt alleen maar groter te kunnen worden. Waar Feyenoord met Willem II een tegenstander heeft waarin meestal weinig averij wordt opgelopen, staat Ajax voor de uiterst lastige klus in Utrecht eindelijk weer eens te winnen.



Toch is Willem II dit seizoen buitenshuis sterk. De ploeg pakte buiten Tilburg al negen punten, waarvan vooral de zege bij Ajax (1-2) een vorm van oplettendheid zal creëren bij Feyenoord.. Maar dat was in augustus. Recentelijk speelde Willem II heel wat minder spectaculair. De met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen NEC was al de vijfde van zeven laatste thuiswedstrijden waarin Willem II in de Eredivisie niet tot scoren kwam. Het is geen wonder dat Willem II met 12 doelpunten uit 17 duels de minst productieve 1e seizoenshelft in de Eredivisie ooit achter de rug heeft.



Defensief staat het elftal als een huis. Voormalig Feyenoord-doelman Kostas Lamprou verrichtte in de 1e seizoenshelft meer reddingen dan welke andere Eredivisiedoelman dan ook (75) en heeft daarvoor een sterke defensie staan. Hoewel Willem II in zestig jaar Eredivisie en in veertig wedstrijden slechts vier keer won in De Kuip, is die laatste zege nog niet zó lang geleden. Op zaterdag 13 september 2014 werd het 1-2 voor de Tilburgers.



Zaterdag 21 januari; 19.45 uur:



Feyenoord-Willem II



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst Feyenoord 75%, gelijkspel 15%, winst Willem II 10%.



- Feyenoord won op eigen terrein alleen meer Eredivisiewedstrijden tegen NAC Breda (35) dan tegen Willem II (W33, G3, V4).



- De Rotterdammers wonnen zestien van de laatste negentien thuisduels met Willem II in de Eredivisie (G2, V1).



- Willem II maakte geen enkel doelpunt in de laatste 286 speelminuten tegen Feyenoord in de competitie (thuis & uit).



- Met 45 punten na achttien speelronden staat Feyenoord er dit seizoen beter voor dan na evenveel duels in 1998/99 (43), het seizoen van het laatste kampioenschap.



- Feyenoord was dit seizoen al net zo vaak trefzeker in het laatste kwartier van hun Eredivisieduels als in heel 2015/16 (16 goals).



- Nicolai Jørgensen scoorde dit seizoen net zoveel Eredivisiegoals als Willem II (12).



- Giovanni van Bronckhorst heeft als trainer alleen tegen FC Twente en Willem II nog alles gewonnen in de competitie zonder een treffer te incasseren (3 ontmoetingen).



- Ondanks de nederlaag van afgelopen week was er na speelronde 18 nooit eerder een Eredivisieploeg met zo veel punten (19) en zo weinig doelpunten (12) als Willem II dit seizoen.



- Willem II hield de nul in de laatste twee uitwedstrijden in de competitie en kan voor het eerst sinds augustus 1999 het doel schoon houden in drie opeenvolgende uitduels.



- Erwin van de Looi won van alle teams die hij ontmoette als trainer in de Eredivisie alleen nog niet van Feyenoord (7 duels) en Sparta Rotterdam (1 ontmoeting).





