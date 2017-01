ADO en PEC kijken met angst naar onderen

Beide ploegen begonnen 2017 met een nederlaag. ADO was in Heerenveen heel zwak en schoot gedurende 90 minuten slechts vier keer op het doel van de Friezen, een laagterecord dit seizoen. PEC was zonder de geschorste Holla, Van Polen en Schenkeveld tegen Ajax (1-2 nederlaag) heel wat pittiger en schoot zelfs vaker op doel (zes keer) dan de Amsterdammers (vijf keer). Positief was het doelpunt van Nicolai Brock-Madsen. De Deen maakte met een fraaie kopbal zijn eerste Eredivisietreffer na 570 vruchteloze minuten. Nieuwe aanwinst Erik Israelsson kwam nog niet in het veld voor de ploeg van vertrekkend trainer Ron Jans.



Bij ADO lijkt het wel of de directie en de technische staf (lees: Petrovic) voortdurend met elkaar overhoop liggen. Manders wil het geld van een overgang van Gervane Kastaneer naar het Duitse Mainz, maar Petrovic wil de aanvaller (drie goals in de eerste twee wedstrijden van dit seizoen, maar daarna niets meer) graag houden. Hector Hevel speelt nu in Cyprus, José San Roman is terug naar Argentinië en mogelijk maakt de peperdure Wilfried Kanon zo veel indruk tijdens de Afrika Cup, dat ADO heel veel geld kan besparen op de ‘post salarissen’. Goed nieuws is het feit dat Aaron Meijers en Dion Malone maandagavond hun rentree hadden kunnen maken voor de reserves van ADO. Omdat de club echter niet genoeg spelers op de been kon brengen, werd een oefenduel met het tweede elftal van Willem II afgelast.



Zaterdag 21 januari; 19.45 uur:



ADO Den Haag-PEC Zwolle



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst ADO Den Haag 30%, gelijkspel 50%, winst PEC Zwolle 20%



- ADO Den Haag verloor slechts twee van de elf thuisduels met PEC Zwolle in de Eredivisie (W4, G5), maar wel de ontmoeting van vorig seizoen (0-2).



- PEC Zwolle kwam in de laatste negentien Eredivisie-ontmoetingen met ADO tot scoren (thuis & uit), de langste reeks van de club ooit tegen een specifieke tegenstander.



- ADO Den Haag won slechts één van de laatste tien Eredivisiewedstrijden tegen PEC Zwolle (G3, V6 – thuis & uit) en hield aan de laatste drie ontmoetingen zelfs geen enkel punt over.



- ADO kreeg in elk van de laatste vijf Eredivisiewedstrijden een rode kaart (2), een strafschop (2), of een eigen doelpunt tegen (2).



- Sheraldo Becker was in zijn laatste 23 Eredivisieduels bij slechts twee doelpunten betrokken (2 goals) en gaf zijn laatste assist in de competitie op 27 januari 2016, destijds tegen N.E.C. in dienst van PEC Zwolle.



- Edouard Duplan creëerde in de eerste tien competitieduels die hij speelde dit seizoen in totaal 24 kansen, maar slechts twee in de laatste zeven wedstrijden waarin hij in actie kwam.



- De laatste keer dat PEC Zwolle een Eredivisie-uitduel won waarin de ploeg minimaal één tegentreffer incasseerde was in augustus 2014 toen FC Dordrecht met 1-2 werd verslagen, in de negen overwinningen die de Zwollenaren daarna buitenshuis boekten hielden ze het doel altijd schoon.



- De Zwollenaren maakten op 30 oktober tegen Go Ahead Eagles voor het laatst een treffer met de voet, sindsdien scoorde de ploeg van Ron Jans enkel nog met het hoofd (2 goals).



- Erik Israelsson was afgelopen seizoen zowel clubtopscorer als meest waardevolle speler van het Zweedse Hammarby IF (10 goals en 4 assists in 29 Allsvenskan-wedstrijden).



- Nicolai Brock-Madsen kwam dit seizoen in negen duels tot vier schoten op doel, waarvan drie in de wedstrijd tegen Ajax van vorige week.



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

Zet nu in en win een veelvoud van je inzet terug! Nu met een

winbonus van 300 procent!!!