Sparta moet dramareeks beëindigen in Alkmaar

AZ lijkt goed uit de winterstop te zijn gekomen. De Alkmaarders versloegen in de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft hekkensluiter Go Ahead Eagles met 1-3. Voor het zelfvertrouwen zal die overwinning goed zijn geweest, want juist tegen laag geklasseerde ploegen liet de formatie van John van den Brom - die op 1 maart hoort of zijn contract in Alkmaar verlengd wordt - steken vallen. Nu treft AZ in Sparta weer een ploeg die richting de rode lantaarn heen beweegt. Een zege zou de vierde plaats van SC Heerenveen flink onder druk zetten. De Friezen hebben momenteel een punt voorsprong, maar spelen later dit weekend de uitwedstrijd tegen PSV.



Voor Sparta dateert de laatste wedstrijd in Alkmaar alweer van meer dan zeven jaar geleden; op 7 augustus 2009 was AZ met 2-0 te sterk. Ook nu zal niemand gek van zo'n uitslag opkijken. Sparta is momenteel allesbehalve in vorm en verloor de laatste vier competitiewedstrijden allemaal. Het gat naar de zestiende plaats van PEC Zwolle is geslonken naar drie schamele puntjes. Het is duidelijk: er moeten punten gepakt worden in Rotterdam. Of dat in Alkmaar al lukt, valt echter te bezien.



Zaterdag 21 januari; 18.30 uur:



AZ-Sparta



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst ÀZ 60%, gelijkspel 25%, winst Sparta 15%



- AZ won in eigen huis vijftien van de 29 Eredivisieduels met Sparta Rotterdam (G6, V8), waaronder de zes meest recente ontmoetingen in Alkmaar.



- AZ hield alleen tegen Sparta (2001-nu) en Haarlem (1974-1979) in zes opeenvolgende thuisduels in de Eredivisie de nul; de club noteerde nooit zeven clean sheets op rij thuis tegen één opponent.



- De Alkmaarders zijn ongeslagen in de laatste twintig Eredivisieduels met Sparta (W16, G4 – thuis & uit), een clubrecord tegen een specifieke tegenstander.



- In vijf van de laatste zeven Eredivisiewedstrijden tussen AZ en Sparta werd er binnen tien minuten gescoord.



- AZ hield in de laatste twaalf Eredivisieduels slechts één keer de nul, terwijl Sparta in de laatste twaalf wedstrijden geen één keer het doel schoon hield.



- Alireza Jahanbakhsh was bij twaalf van de laatste 26 doelpogingen van AZ betrokken.



- Wout Weghorst was in zijn laatste zeven Eredivisiewedstrijden zes keer trefzeker en heeft in zijn eerste zestien Eredivisieduels voor AZ vier doelpunten meer gemaakt dan Vincent Janssen (10 om 6).



- Sparta Rotterdam is de enige ploeg die in de laatste vier speelronden geen enkel punt pakte.



- Sparta en AZ schoten dit seizoen precies even vaak op doel (82 keer); de Alkmaarders scoorden echter wel negen keer vaker (32 om 23).



- De laatste negen Eredivisiegoals van Sparta werden door acht verschillende spelers gemaakt, alleen Loris Brogno zorgde voor twee treffers.



