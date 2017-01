Twente derby meestal prooi voor zwoegend FC Twente

In principe kan FC Twente vol vertrouwen de ontmoeting met Heracles tegemoet gaan. De Tukkers wonnen de laatste vier thuisontmoetingen met de buren uit Almelo en staat drie posities hoger op de ranglijst. Zo makkelijk ligt het echter niet, want FC Twente verkeert niet in grootse vorm. De Tukkers wonnen sinds oktober pas twee wedstrijden en dropen ook in de eerste wedstrijd van 2017 - een uitwedstrijd tegen Vitesse - met een nederlaag af. Twentes plek in het linkerrijtje is in gevaar en wat dat betreft is de wedstrijd tegen Heracles cruciaal voor de ambities van de Tukkers.



Heracles viel vorige week uit het linkerrijtje door een nederlaag tegen FC Groningen. Vooral de wijze waarop zal in Almelo pijn hebben gedaan. De formatie van Ernest Faber won met 1-4 in het Polman Stadion en liet de thuisploeg volledig kansloos. Met de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Twente op het programma, lijkt Heracles rijp voor een val op de ranglijst. Toch blijft men in Almelo positief en daar heeft het alle reden voor: met een zege zou Heracles gewoon op het zelfde puntenaanval als FC Twente komen.



Vrijdag 20 januari; 20.00 uur:



FC Twente-Heracles



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst FC Twente 60%, gelijkspel 25%, winst Heracles 15%



- FC Twente won tien van de dertien thuisduels met Heracles Almelo in de Eredivisie (G1, V2), waaronder acht van de laatste negen ontmoetingen (V1).



- FC Twente heeft een hoger winstpercentage tegen Heracles Almelo in de Eredivisie (59%) dan tegen elke andere huidige Eredivisieploeg.



- De laatste keer dat FC Twente in een thuisduel met Heracles Almelo in de Eredivisie niet tot scoren kwam was op 22 september 1985 (0-3 – sindsdien 11 thuiswedstrijden op rij een goal).



- FC Twente boekte slechts één zege in de laatste acht Eredivisieduels (G4, V3) en wist in deze reeks maar één keer meer dan één doelpunt te maken.



- Twente verloor afgelopen week met 3-1 bij Vitesse; de Tukkers verloren in 1996 (tegen Roda JC en RKC) voor het laatst de eerste twee competitieduels van een kalenderjaar.



- Mateusz Klich nam én benutte dit seizoen meer strafschoppen dan iedere andere speler (4).



- Heracles Almelo verloor de laatste twee uitwedstrijden; de laatste reeks van drie uitnederlagen was van een jaar en vijf dagen geleden en kwam ook uit bij FC Twente tot stand (4-0).



- Heracles is de enige ploeg die dit Eredivisieseizoen meer dan de helft van het totale aantal doelpunten in het laatste half uur maakte (54% - 12 van de 22).



- Sinds zijn rentree bij Heracles Almelo op 18 september noteerde Lerin Duarte meer gewonnen duels (106) en succesvolle dribbels (37) in de Eredivisie dan iedere andere middenvelder.



- Tim Breukers staat met Martin Pieckenhagen gedeeld vierde qua Eredivisieduels voor Heracles (165) en kan tegen zijn oude club FC Twente de oud-doelman voorbij.



