Verloren zoon Büttner moet verschil maken tegen FC Groningen

FC Groningen kwam tegen Heracles traag op gang, maar nadat Mimoum Mahi in de 30ste minuut de bezoekers op voorsprong bracht, was het elftal niet te stoppen. De Trots van het Noorden scoorde in tien minuten drie maal en kon uiteindelijk terugkijken op de beste eerste helft van het seizoen. Nu wacht in Vitesse een ideale tegenstander om de opmars voort te zetten. Bij winst komt FC Groningen op gelijke hoogte met de Arnhemmers op de ranglijst en doet het volop mee in de strijd om het behalen van de play-offs.



Vitesse begon 2017 met een overwinning op FC Twente, maar dat was niet eens het beste nieuws van deze week in Arnhem. De geel-zwarten versterkten zich met de verloren zoon Alexander Büttner. De linksback speelde tussen 2007 en 2012 al meer dan 100 wedstrijden voor Vitesse en is nu, na omzwervingen bij grote clubs als Manchester United, Dinamo Moskou en Anderlecht, terug op het oude nest. Het is een van de redenen waarom men in Arnhem optimistisch is voor de tweede seizoenshelft. Zoals Guram Kashia in de Voetbal International aangaf, is Europees voetbal het doel. “Wij moeten de play-offs winnen! Dat is het enige waar het om gaat." Een nederlaag in Groningen moet daarvoor voorkomen worden.



Zaterdag 21 januari; 20.45 uur:



FC Groningen-Vitesse



Weetjes over de wedstrijd (via Opta):



- Voorspelling volgens de experts van VIPVoetbalwedden.nl: winst FC Groningen 30%, gelijkspel 40%, winst Vitesse 30%.



- FC Groningen won elf van de 26 thuisduels met Vitesse in de Eredivisie (G6, V9), maar won slechts één van deze ontmoetingen in de laatste vijf seizoenen.



- Geen ploeg scoorde meer Eredivisiegoals tegen FC Groningen in het Noordlease Stadion dan Vitesse (19 keer – gelijk met FC Twente).



- Vitesse verloor slechts één van de laatste twaalf Eredivisiewedstrijden tegen FC Groningen (W7, G4 – thuis & uit).



- Groningen won in 2012 voor het laatst de eerste thuiswedstrijd van een kalenderjaar in de Eredivisie (2-1 tegen Heracles Almelo).



- FC Groningen heeft voor het eerst sinds speelronde zes in 2015/16 een positief doelsaldo (toen +2, nu +1).



- Mimoun Mahi maakte in de laatste vijf speelronden meer doelpunten dan iedere andere Eredivisiespeler (5).



- Met Simon Tibbling in de basis werd er dit Eredivisieseizoen vijf keer gewonnen en slechts drie keer verloren (G2), terwijl zonder de Zweed slechts één van de acht wedstrijden een overwinning opleverde (G3, V4).



- Van alle FC Groningen-spelers die dit Eredivisieseizoen minstens één duel in de basis begonnen heeft Yoëll van Nieff gemiddeld de meeste balveroveringen (7,3 per 90 minuten).



- Ricky van Wolfswinkel (2 goals, 2 assists) was bij vier van de laatste vijf Vitesse-doelpunten betrokken en kan voor het eerst sinds 2012/13 weer dubbele cijfers halen qua competitietreffers (nu 9).



- Alexander Büttner (3 goals, 1 assist) was bij vier doelpunten betrokken in zijn laatste vijf Eredivisiewedstrijden.



Wat denk jij dat er deze wedstrijd gebeurt?

Zet nu in en win een veelvoud van je inzet terug! Nu met een

winbonus van 300 procent!!!