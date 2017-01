Verlost Galatasaray Janssen van de bank bij Spurs?

Bij Galatasaray staan al drie Nederlandse spelers onder contract: Wesley Sneijder, Nigel de Jong en Garry Rodrigues. Cim Bom heeft daarnaast met trainer Jan Olde Riekerink en zijn assistent Frans Hoek nog meer Nederlandse tinten.



Galatasaray hoopt in de strijd om de Turkse titel een beroep te kunnen doen op Janssen, die dit seizoen voor Tottenham in alle competities drie keer scoorde. Bij de laatste twee competitieduels zat Janssen niet meer bij de wedstrijdselectie.



Janssen heeft nog een contract tot medio 2020 bij Tottenham, maar de Londense club en ook manager Mauricio Pochettino zouden niet onwelwillend staan tegenover een tijdelijk vertrek van de Oranje-international. Galatasaray staat derde in de Turkse Süper Lig. De achterstand op koploper Istanbul Basaksehir is drie punten.