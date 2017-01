Hoe China een voetbalgrootmacht probeert te worden

Zo'n 280 miljoen euro hebben clubs uit de Chinese Super League dit seizoen gezamenlijk uitgegeven aan nieuwe spelers. Maar aan salarissen zijn steenrijke eigenaren van clubs als Shanghai SIPG (Oscar en Hulk), Shanghai Greenland Shenhua (Carlos Tevez), Shandong Luneng (Graziano Pellè) en Tianjin Quanjin (Axel Witsel) uiteindelijk nog meer kwijt.



Witsel

Tévez is met 722.000 euro per week de bestbetaalde speler aller tijden. Spelers als Oscar krijgen 470.000 euro per week en Witsel beurt bijna drie ton per week. "Ik kan niet zeggen dat ik niet ook voor het geld gekomen ben," vertelde Witsel tegenover de NOS.



"Maar ik kan niet mijn geld incasseren en op mijn lauweren rusten. Ik moet hier hard werken om de club beter te maken. Onze voorzitter is ambitieus. Hij heeft mij gekocht en ik weet dat hij nog meer buitenlanders wil halen. Al is dat niet makkelijk met de nieuwe regels in China. Toch hoop ik dat hij nog iemand koopt."



Nieuwe regel

Uitgerekend in het weekend dat Witsel zich in het nieuwe El Dorado meldde, besloot de Chinese voetbalbond dat clubs nog maar drie in plaats van vier buitenlanders tegelijk mogen opstellen. Om de Chinese talenten meer kansen te geven om te spelen, een ingreep van de overheid.



Want het is president Xi Jinping die van China een voetbalnatie wil maken. Sinds maart 2013 is hij de president van Volksrepubliek China. Die rol bekleedt de boerenzoon en liefhebber van films en sport tot 2023. "Ten eerste wil ik dat China zich kwalificeert voor het WK voetbal. Ten tweede wil ik dat China in de nabije toekomst het WK gaat organiseren. En ten derde wil ik dat China ooit wereldkampioen wordt", aldus Xi Jinping een aantal jaar geleden.



Hij stelde een ambitieus 34-jarenplan op. Daarin werd voetbal een verplicht vak op school. Er moeten schoolcompetities en het aantal voetbalscholen moet van tweehonderd naar twintigduizend in 2025. Over vier jaar moet China vijftig miljoen voetballers tellen. Er moeten twintigduizend clubs actief zijn en 70 duizend voetbalvelden door het land liggen. Het is niet bekend hoeveel voetballers China op dit moment heeft. En ook niet hoeveel voetbalvelden er zijn.



Nieuwe rijken

Nieuwe rijken, particuliere bedrijven en de grote staatsondernemingen zijn aangemoedigd door de voetbalgekke Xi Jinping om te investeren in zijn plannen om het Chinese voetbal groot te maken. In oktober 2015 stond hij nog op een selfie van Sergio Agüero en David Cameron. De toenmalig Britse premier vergezelde Xi Jinping bij een rondleiding op het trainingscomplex van Manchester City. Twee maanden later kocht China Media Capital voor 377 miljoen euro dertien procent van de aandelen van City Football Group, de investeringsmaatschappij van sjeik Mansour van de koninklijke familie van Abu Dhabi én het moederbedrijf van Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC en Yokohama Marinos.



Voetbal moet een nieuwe industrie worden in China, met een omzet van 700 tot 1000 miljard euro. De uitzendrechten van de Super League van de komende vijf jaar zijn voor 1,2 miljard euro verkocht aan China Sports Media, eigendom van China Media Capital, het grootste Chinese private-equityfonds. De tv-stations en websites betalen nu nog negen miljoen dollar per jaar om wedstrijdbeelden te tonen. Achter de clubs in de Chinese Super League staan grote bedrijven of nieuwe rijken. Zoals Jack Ma van internetbedrijf Alibaba en onroerendgoedmagnaat Xu Jianyin. Zij bezitten Guangzhou Evergrande, al zes jaar op rij kampioen van China.



Voetbalpiramide

Het is inmiddels acht jaar geleden dat Stan Valckx (53) technisch directeur was bij Shanghai Shenhua. Hij volgt de ontwikkelingen in China met interesse. "Dat China een topvoetballer voortbrengt is nu een kwestie van tijd", zei Valckx in een eerdere uitgave van ELF Voetbal Magazine. "Qua techniek doen ze al heel goed mee. Tactisch gezien is er nog wel veel ruimte voor verbetering."



"Aan voetbalintelligentie ontbreekt het vaak nog. Het gaat om keuzes maken aan de bal en overzicht houden. Initiatief tonen en in oplossingen denken. Buitenlandse invloeden helpen daar zeker bij. Maar de achterstand op andere traditionele voetballanden poetsen ze niet zomaar weg. Zeker op korte termijn gaat dat nog niet lukken, hoe graag de president dat ook wil. Het WK winnen lijkt mij onmogelijk voor China. In ieder geval in de komende twintig jaar. Maar Chinezen hebben ons vaker verbaasd hè. Kijk alleen al naar de Chinese Muur. Ze zijn tot heel veel in staat. Misschien bouwen ze de voetbalpiramide van bovenaf. En aan geld geen gebrek hè", aldus Valckx.