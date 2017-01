Karsdorp wil het liefst kampioen worden in De Kuip

"Zover zijn we natuurlijk nog niet", zegt Karsdorp in een interview met Voetbal International. "Maar als straks blijkt dat we een kampioenswedstrijd kunnen spelen, dan het liefst in De Kuip. Als het echt gebeurt, moeten we het hier beslissen voor onze eigen supporters en de mensen binnen de club."



"Mentaal zijn we ijzersterk. Naast Eric Botteghin is het lekker spelen. Hij is een beest in de duels, maar ook hij heeft mij nodig. Dat zegt hij ook vaak tegen me. In de lucht wint hij alles, maar als hij een steekpass krijgt, moet ik wel in zijn rug staan, zo maken we elkaar sterker. Hij zegt ook weleens voor de grap dat, mocht het zover komen, ik moet eisen dat hij meegaat als ik een transfer maak. Dat is humor en dat is ook onze kracht. We zijn gewoon een team. Daarom ben ik ook helemaal niet bang voor de druk. Het liefst zou ik die Europese wedstrijden er ook nog bij hebben."



Karsdorp beseft dat er nog een lange weg te gaan is dit seizoen. "Natuurlijk kan het misgaan. Als je twee wedstrijden verliest, dan ben je weg, dan sta je geen eerste meer. In Deventer is het al een keer gebeurd. Maar dan is het zaak dat je direct terugslaat. Wij vertrouwen op onszelf. Nu komt Willem II. En zo zetten wij koers naar ons doel."