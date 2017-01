Veltman focust zich op rol: "Ik ben rechtsback, klaar"

"Natuurlijk heeft dat een rol gespeeld in mijn hoofd", zegt Veltman, die ook onder trainer Peter Bosz rechtsback staat, tegenover het Algemeen Dagblad. "Ik ben rechtsback. Klaar. De positie waar ik me op moet richten en waar ik beter moet worden."



"Natuurlijk ben ik van nature een centrale verdediger. Het zal allemaal wel zo zijn, maar daar moet ik niet meer aan denken. Als ik nu een slechte wedstrijd speel, zeggen mensen ook niet meer: 'Ja, het is ook niet zijn positie, hè'. En terecht. Ik wil ook helemaal niet dat er zo gedacht wordt."



Veltman, die Kenny Tete uit de basis houdt, heeft nog wel stappen te zetten, zegt hij. "Aanvallend belangrijker worden. Dat is juist in ons systeem essentieel. En dat verlang ik ook van mezelf. Maar ik voel geen twijfel."