Manchester troeft Real en Barça af met recordomzet

De Engelsen schreven over het afgelopen seizoen 689 miljoen euro bij. De huidige nummer zes in de Premier League troeft daarmee Real Madrid, elf jaar lang nummer een op de lijst, en FC Barcelona af. Dat komt vooral door commerciële inkomsten. Die namen met honderd miljoen toe.



De verwachting is dat Manchester United de eerste plaats volgend seizoen kwijt is. "Zeker vanwege hun afwezigheid in de Champions League wordt de concurrentie zwaar en de devaluatie van de pond ten opzichte van de euro speelt mee", zegt Dan Jones van Deloitte tegen de BBC.