De lijdensweg die Memphis Depay naar Lyon dreef

134 minuten heeft Memphis Depay (22) dit seizoen voor Manchester United gespeeld. Daarvan waren 35 minuten verdeeld over twee Europa League-duels met Feyenoord. Het was alsof manager José Mourinho Memphis ruim een half uur uitzendtijd gunde in Nederland. En dat voor het publiek dat hem bij PSV en Oranje leerde kennen als een wispelturige, eigenzinnige, maar ook zeer begaafde voetballer.



Hij verliet Eindhoven in de zomer van 2015 als topscorer van de Eredivisie, met 22 doelpunten. Als kampioen van Nederland. Inspirator bij PSV. Louis van Gaal hoopte Memphis te inspireren en ook te prikkelen om daarna samen de harten op Old Trafford te stelen. Het avontuur van de Oranje-international begon nog goed: met goals tegen Club Brugge, FC Midtjylland en PSV. Memphis scoorde ook twee keer in de competitie. Maar al na november haperde de motor. Zijn laatste doelpunt voor Manchester United dateert van 21 november 2015, uit tegen Watford FC (1-2).



Tabloids

Er is daarna iets geknakt bij Memphis, lijkt. Ook in de band met Van Gaal, die Memphis liet debuteren in het Nederlands elftal en zag schitteren op het WK in Brazilië. Daar werd hij tot Beste Talent van het WK uitgeroepen. Memphis pendelde zo'n vier maanden na zijn komst al tussen de bank en het veld en bleef steeds vaker aan de kant. Zo ook in de gewonnen finale van de FA Cup. Vanaf de tribune zag hij uitgerekend concurrent Jesse Lingard die eindstrijd op Wembley tegen Crystal Palace beslissen.







Dit seizoen onder Mourinho verslechterde de situatie van Memphis, die wel de kranten haalde in Engeland, maar dan niet de sportkaternen. Vaker werd de Moordrechtenaar op de gevoelige plaat gezet door de fotografen van de Britse tabloids. De ene keer met een gouden bitje in, de andere keer met een waterpijp. Even stond Memphis dit seizoen in de spotlights: met Oranje tegen Luxemburg, toen hij als invaller twee keer scoorde. Bondscoach Danny Blind bleef trouw aan de man met de hoed, zoals hij wordt betiteld sinds zijn entree bij Huis ter Duin in 2015.

Interview



Er volgde een vermakelijk interview met verslaggever Bert Maalderink van de NOS bij Oranje.



Hoe komt het dat je in een moeilijke fase terecht bent gekomen?

"Nou, ik denk dat er een hoop is veranderd. Nieuwe club, ander niveau, ander land. Dat soort dingen speelt wel mee. Dan probeer je je weg te vinden. In het begin ging dat en daarna is mijn spel een klein beetje teruggevallen. Je mag aannemen dat ik daarmee bezig ben."



Hoe?

"Op de trainingen laten zien dat je kan presteren. Ik ben een aanvaller en iedereen is goals gewend van mij. En dat zal wel komen. Als dat even wat langer duurt, dan moet je dat weer proberen terug te vinden."



Heeft het sterrendom daar ook iets mee te maken?

"Nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat de mensen veel dingen lezen. Ik weet wat daarvan waar is. De buitenwereld niet. Ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft. Ik ben nog steeds dezelfde persoon als bij PSV. En dat zal altijd zo blijven."



Maar de buitenwereld ziet een man met hoed.

"Ja, da's een hoed."



Ja, precies!

"Ja, een hoed."



En dan denkt de buitenwereld: wat moet die man met een hoed?

"Ja, wat doet een man met een hoed? Die zet-ie op."



Dan wordt er wel eens gezegd, op het moment dat je speelt en goed bent, mág je flamboyant zijn en dan mag je dingen doen die anderen niet doen.

"Is een hoed dragen flamboyant? Het is gewoon een hoed. Ik vind dat mooi."



Nee, ja, dat snap ik ook wel. Anders had je hem ook niet op. Maar omdat niemand anders dat doet, valt het extra op. En dan wordt er al snel gezegd: die man gaat naast zijn schoenen lopen.

"Ja, dat wordt misschien gezegd. En daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Ik weet dat het niet zo is. De mensen van de club en die bij het Nederlands elftal betrokken zijn, weten ook dat dat niet zo is. Wat de buitenwereld daarvan vindt..."



Dat maakt jou niet uit, hè?

"Dat raakt mij niet echt. Want hun weten niet wat ik ervoor doe om bij het Nederlands elftal te komen. Om fit te zijn. De uren die ik op de club ben. Dat weten hun allemaal niet. Hun zien mij alleen uit de auto stappen."



Met een hoed.

"Met een hoed, inderdaad."



Maar dan zou ík zeggen, dan zet ik één keer die hoed niet op.

"Wat verandert er dan?"





Erfenis

Het zal voor Blind dan ook goed nieuws zijn dat de aanvaller donderdag in Lyon is om zijn transfer naar de huidige nummer vier van de Ligue 1. Trainer Bruno Génésio gaf al aan een groot fan te zijn van Memphis. En hij hoopt hem weer te laten schitteren in Stade des Lumières oftewel het stadion van het licht. Daar moet Memphis spits Alexandre Lacazette (achttien goals) voorzien van voorzetten en het liefst ook zelf zijn acties maken en scoren. Génésio wil met Memphis en Lacazette de achtervolging inzetten op de top-drie in Frankrijk: AS Monaco, Nice en PSG.



Zo komt er na anderhalf jaar een einde aan de lijdensweg van Memphis bij Manchester United. Voor de Oranje-international bleek Old Trafford geen Theatre of Dreams. De statistieken die Memphis in de geschiedenisboeken van The Mancunians noteert: 56 officiële wedstrijden, zeven doelpunten en zeven assists. Met die laatste cijfers laat de vertrekkende nummer 7 van United toch een symbolisch erfenis achter bij de topclub waar hij nog tot 2019 onder contract stond.