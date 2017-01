Waarom de penningmeester van Ajax dit seizoen zo gelukkig is

Arek Milik, Jasper Cillessen, Riechedly Bazoer, Nemanja Gudelj; zomaar een greep uit de spelers die Ajax dit seizoen voor een flinke transfersom wist te verkopen. En zeer waarschijnlijk komt daar op korte termijn ook nog de opbrengst van Anwar El Ghazi bij. Het maakt de penningmeester in Amsterdam dolgelukkig. Nooit eerder had Ajax namelijk zó veel transferinkomsten als tijdens dit, nu al, recordseizoen.

Niemand in Amsterdam is zo gelukkig als de penningmeester van Ajax. Marc Netto mag dan wel graag zijn hand op de knip houden, geld binnenhalen kan hij blijkbaar als de beste. Dit seizoen verkocht de directeur voetbalzaken al liefst voor 73,50 miljoen (!) euro spelers. De transfer van Milik naar Napoli deed een flinke duid in het zakje (32 miljoen), maar de hoeveelheid aan kleinere transfers die Ajax een mooi bedrag opleverde, is ook opvallend groot. Wat te denken van Mike van der Hoorn (2,5) of Viktor Fisher (5) of Lucas Andersen (1,8)? Ze hebben allemaal bijgedragen aan het recordbedrag - dat alleen nog maar kan groeien.

Het verschil aan transferinkomsten met vorig jaar is bizar. Toen waren Ricardo Kishna en Kolbeinn Sigthórsson de enige twee spelers die Ajax geld opleverden. De teller aan transferinkomsten hield bij een schamele zes miljoen euro al op. Het laagste bedrag in veertien jaar en dat terwijl er vorig jaar ook best veel spelers de ArenA achter zich lieten. Geheel vreemd is het overigens niet dat er na een mager jaar er een goed jaar volgt. Wie de trends in de transferopbrengsten van Ajax de laatste veertien jaar bekijkt, ziet een soort conjunctuurbeweging. Na een heel slecht jaar, volgt vaak een goed jaar dat vervolgens weer afneemt tot een dieptepunt. Om vervolgens de cyclus opnieuw in te zetten.

Uitschieters

Toch kunnen hele kleine dingen, soms een hele grote rol spelen. Het wél of niet afronden van één transfer binnen de deadline bijvoorbeeld. In het seizoen 2010/11 werd Luis Suárez verkocht voor 26,50 miljoen. Amper drie dagen voor de winterdeadline kwam de overgang pas rond. De overige transferinkomsten bedroegen dat seizoen slechts 2,7 miljoen. Hoe één transfer een heel beeld kan veranderen. Idem dito voor het seizoen 2007/08. Klaas-Jan Huntelaar werd voor liefst 27 miljoen euro van de hand gedaan - dat jaar is meteen de andere grote uitschieter in de reeks van de laatste jaren. Toch is de ruim vijftig miljoen nog beduidend minder dan dit seizoen, waarbij bovendien het bedrag van El Ghazi waarschijnlijk nog volgt.

Er zijn natuurlijk talloze factoren die je naast de transferinkomsten kunt leggen. Hoewel je keiharde conclusies bijna nooit kan trekken, geeft het soms wel een aardig beeld. Het is bijvoorbeeld opvallend om te zien dat de jaren dat Ajax weinig inkomsten heeft, ze relatief ook minder presteren. De lijn van de eindklasseringen gaat namelijk alleraardigst mee in de bewegingen van de transferinkomsten - tot het seizoen 2011/12. Anderzijds lijkt het erop hoe beter het gaat, hoe meer de Amsterdammers verkopen. Ook daar zit wel weer logica in.

En kunnen we dit jaar nog vuurwerk verwachten op de transfermarkt? Gaat Ajax nog spelers aantrekken? In de jaren dat er veel binnenkwam, ging er vaak ook relatief veel geld uit. De oranje vakken, het aantal uitgegeven miljoenen in euro's, gaan vaker wél dan niet mee in de lijn van de inkomsten. Met uitzondering van de periode 2010-2014 - zou je dus kunnen stellen dat wanneer Ajax veel geld binnenkrijgt, ze ook absoluut méér uitgeven. Garanties geeft het nogmaals nooit, maar een indicatie is het wel. Op basis van de laatste veertien jaar zou er dus zomaar nog een transfer kunnen volgen voor Ajax deze winter.