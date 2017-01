Zidane: "Deze nederlagen tasten ons vertrouwen aan"

"De nederlagen hebben ons vertrouwen aangetast. Het heeft een negatieve invloed op ons", zei de trainer op de clubwebsite. "Ik maak mij geen zorgen dat we nu even een mindere periode hebben met twee nederlagen. We weten dat we hier doorheen moeten"



Zaterdag wacht een wedstrijd met Malaga, terwijl vier dagen opnieuw Celta de Vigo de tegenstander is. "Ik was niet verrast door hun optreden. Zij kunnen iedere club pijn doen. Misschien hadden wij dit wel even nodig", vindt Zidane.



"We moeten rustig blijven en hard blijven werken. We moeten meer energie en intensiteit in de wedstrijden stoppen om deze terugslag te boven te komen." Er is nog niets aan de hand voor Real Madrid. In de competitie heeft het met een wedstrijd minder gespeeld een voorsprong van één punt en het verlies in de Copa del Rey is niet onoverbrugbaar.