Bolasie schiet oude club te hulp met support

"Hillingdon had een grote behoefte aan support", vervolgt Bolasie na het bericht dat de amateurclub afgelopen maandag de stekker eruit trok. Via Twitter laat de vereniging het nieuws wereldkundig. "Een trieste dag om deze historische club uit het het voetbal te verwijderen. Maar als je handen gebonden zijn en je wordt zo behandeld, heb je geen keus", meldde Hillingdom.





A sad sad day to see a historic club pull out of football.

But when your hands are tied and your being treated this way, it's all we can do